В России число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

В России число умерших человек с подтвержденным COVID-19 превысило 10 тысяч. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Так, за прошедшие сутки скончались 167 человек. Всего за время пандемии умерли 10 027 заболевших.

Ранее сообщалось, что в России выявили 6 632 новых случая коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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