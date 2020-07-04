Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксирован в США

Рекордный суточный прирост случаев новой коронавирусной инфекции зафиксирован в США в седьмой раз за последние девять дней, сообщает The Washington Post.

За минувшие сутки в Соединенных Штатах выявлено 57 497 случаев COVID-19, указано в сообщении. Отмечается, что предыдущий «рекорд» в 55 220 новых случаев заболевания был зарегистрирован днем ранее.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено почти 2,8 млн случаев заболевания, из них более 129 тысяч — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хиллари Клинтон уверена, что справилась бы с пандемией лучше Трампа

— Трамп: в США число случаев COVID-19 растет из-за лучшего в мире тестирования

— «Национальное бедствие»: коронавирус расколол окружение Трампа