В Москве в субботу ожидается до +27°С и дождь

В Москве в субботу, 4 июля, ожидается до +27°С и дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +25 до +27°C. Ожидается облачность с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер западный скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +16...+18°C. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.