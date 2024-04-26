В Китае нашли самую большую и богатую гробницу правителя древнего царства Чу

В Китае археологи обнаружили 2200-летнюю гробницу правителя царства Чу — одного из семи государств, некогда располагавшегося на территории современного КНР. Усыпальница оказалась самой большой и сложной из всех захоронений, имеющих отношение к древней стране. Об этом сообщило государственное информагентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей Управления национального культурного наследия Китая.

Раскопки проходили в месте Увандун недалеко от города Хуайнань в провинции Аньхой. Работы продолжались четыре года.

Ученые нашли в гробнице более 1 тыс. артефактов и культурных реликвий, включая искусно сделанные скульптуры голов из лакированного дерева. Подобные произведения никогда не встречались в гробницах на территории других регионов Китая.

Также в захоронении обнаружили бронзовые ритуальные сосуды, музыкальные инструменты и саркофаг ее владельца.

Археологи пока точно не установили, кто именно покоился в гробнице, поскольку им пока удалось исследовать лишь 30% комплекса. Специалисты считают, что усыпальница принадлежала царю Чу Колие, правившему с 262 по 238 год до нашей эры.

Ранее в Китае нашли другую гробницу со множеством реликвий возрастом 2200 лет.