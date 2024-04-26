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В Литве призвали готовиться к тому, что пакет помощи Киеву от США окажется последним

Премьер Литвы Шимоните: пакет помощи Киеву от США может оказаться последним

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Global Look Press

Страны Запада должны быть готовы к тому, что выделенные Соединенными Штатами деньги Украине в размере $61 млрд могут стать последним пакетом помощи США Киеву. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, ее слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Есть такая поговорка — мы не ждем, мы готовимся. Давайте не будем сидеть и гадать, последний это пакет или нет. Мы должны подготовиться к тому, что если это последний пакет, от которого мы не можем отказаться, то мы должны быть готовы», — сказала Шимоните.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на шесть миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западного оружия и техники. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка «должна быть достаточной и своевременной».

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

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