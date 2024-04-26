В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс с Гуцул, объявлена эвакуация

В аэропорту молдавского города Кишинев, куда прилетел авиарейс из Стамбула с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, объявили эвакуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, всех находящихся на территории воздушной гавани пассажиров просят срочно покинуть зал ожидания.

Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В зале ожидания аэропорта в ожидании ее прилета собрались родственники и сторонники Гуцул, полиция усилила контроль как внутри, так и снаружи здания.

Незадолго до этого муж главы Гагаузской автономии Артем Гуцул сообщил, что его супругу Евгению Гуцул после прилета в Молдавию могли отправить на тщательный досмотр, связи с ней на данный момент нет.

Перед этим в Молдавии передали в суд обвинения против главы Гагаузской автономии.

Ранее оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии.