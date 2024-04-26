Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

Булыкин: «Динамо» можно считать претендентом на титул чемпиона России

close
100%
«ФК «Динамо» Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московское «Динамо», отстающее на шесть очков от санкт-петербургского «Зенита» и на пять от «Краснодара», может считаться претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Можно. Помню, когда «Локомотив» несколько лет назад лидировал на девять очков, и все думали, что проблем не будет, но эта разница к последнему туру испарилась, и если бы «Локомотив» не забил «золотой» гол и не выиграл у «Зенита», то не стал бы чемпионом. А отрыв был равен девяти очкам за четыре игры до конца чемпионата. Поэтому случиться может все. В мировом футболе тоже очень много примеров. Будем смотреть до конца и надеяться, что интрига будет жить до последних туров, что пойдет на пользу нашей РПЛ», — подчеркнул Булыкин.

«Динамо» в данный момент занимает в Премьер-лиге третье место с 44 очками после 25 проведенных туров. «Зенит» лидирует с 50 баллами, «Краснодар» располагается на второй строчке с 49. В 26-м туре «Динамо» примет на своем поле «Зенит», а до конца сезона всем команда предстоит провести по пять встреч.

Ранее московский ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами