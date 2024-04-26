Булыкин назвал «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московское «Динамо», отстающее на шесть очков от санкт-петербургского «Зенита» и на пять от «Краснодара», может считаться претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Можно. Помню, когда «Локомотив» несколько лет назад лидировал на девять очков, и все думали, что проблем не будет, но эта разница к последнему туру испарилась, и если бы «Локомотив» не забил «золотой» гол и не выиграл у «Зенита», то не стал бы чемпионом. А отрыв был равен девяти очкам за четыре игры до конца чемпионата. Поэтому случиться может все. В мировом футболе тоже очень много примеров. Будем смотреть до конца и надеяться, что интрига будет жить до последних туров, что пойдет на пользу нашей РПЛ», — подчеркнул Булыкин.

«Динамо» в данный момент занимает в Премьер-лиге третье место с 44 очками после 25 проведенных туров. «Зенит» лидирует с 50 баллами, «Краснодар» располагается на второй строчке с 49. В 26-м туре «Динамо» примет на своем поле «Зенит», а до конца сезона всем команда предстоит провести по пять встреч.

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