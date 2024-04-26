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Глава Херсонской области сообщил об обстреле Каховки

Глава Херсонской области Сальдо сообщил об обстреле ВСУ дома в Каховке

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, Вооруженные силы Украины нанесли удар и попали снарядом в частный дом в Каховке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В результате обстрела погиб человек, еще трое получили ранения. При этом повреждены три частных дома.

«В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу», — написал Сальдо.

До этого Сальдо сообщил, что российские войска за сутки уничтожили почти 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. По его словам, за минувшие сутки украинская армия потеряла до 30 боевиков, 89 разведывательных и ударных беспилотников, гаубицы М777 и Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, один склад боеприпасов, пять автомобилей.

23 апреля Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. По словам чиновника, три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора. Они были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил он.

Ранее в Херсонской области заявили о психологической атаке на местных жителей от ВСУ.

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