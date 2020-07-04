В России за сутки потушили 78 лесных пожаров
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За минувшие сутки в России ликвидировано 78 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь ликвидированных пожаров составила 2431 гектар, указано в сообщении ведомства.
При этом по состоянию на 4 июля в России действуют 282 лесных пожара общей площадью 153 643 гектара.
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