В ВОЗ призвали мир «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз призвали страны перестать испытывать иллюзии о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19, передают западные СМИ. Об этом cообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, людям необходимо «проснуться».

«Цифры не лгут», — сказал Райан.

Он добавил, что реальная ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в разных странах «не лжет».