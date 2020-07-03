В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.

Как сообщается, мейн-кун по кличке Раббл (на русском языке переводится как Щебень) был из юго-западного графства Девон. На момент смерти ему в пересчете на человеческий возраст было 150 лет.

Таким образом, этот питомец по продолжительности жизни обошел кота сиамской породы по кличке Скутер из американского штата Техас, который скончался в 2016 году в возрасте 30 лет.