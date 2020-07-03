В Китае за сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Власти Китая зафиксировали за прошедшие сутки девять новых случаев заражения коронавирусом — пять активных и четыре бессимптомных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

Активные случаи медики зафиксировали в Пекине, а также провинциях Ляонин и Юньнань. Днем ранее власти сообщали о пяти новых случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в стране жертвами инфекции стали 4 634 пациента, общее число заболевших достигло 83 542.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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