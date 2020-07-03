В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь и +29°C
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Синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди и +29°C в пятницу, 3 июля в Москве, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, температура воздуха днем будет варьироваться от +27°C до +29°C, а ночью — от +18°C до +20°C.
В небе ожидается облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.