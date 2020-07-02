Путин подписал указ о присвоении 20 городам РФ звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 20 российских городов получат звание «Город трудовой доблести» . Документ был опубликован на сайте Кремля.

Данное звание было присвоено за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также за создание непрерывного производства на предприятиях и проявление «массового трудового героизма и самоотверженности».

Звание «Город трудовой доблести» получили Томск, Новокузнецк, Ульяновск, Омск, Пермь, Саратов, Магнитогорск, Боровичи, Новосибирск и Казань.

Кроме того, звания были удостоены Екатеринбург, Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Ижевск, Иркутск, Самара, Уфа, Нижний Тагил и Ярославль.

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