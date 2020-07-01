В Белоруссии за сутки коронавирусом заразились 306 человек

В Белоруссии за сутки коронавирус подтвердился у 306 человек, что увеличивает общее число заражений до 62 424, пишет минздрав страны.

Уже шестой день подряд суточный прирост не превышает 400, хотя ранее число новых случаев достигало 900.

Всего скончались 398, выздоровели 47 553 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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