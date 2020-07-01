В Москве за сутки выявили меньше 700 случаев COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявили 611 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общее число зафиксированных в столице случае заболевания составило 222 209, из них 3831 – с летальным исходом. Выздоровели 152 193 человека.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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