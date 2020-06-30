Роскачество рассказало, как выбрать детскую коляску

В Роскачестве рассказали, как выбрать детскую коляску. Материалы опубликованы на сайте организации.

По словам директора департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского, при выборе коляски родители считают наиболее важными два основных показателя – маневренность и эргономику.

«Это объясняется тем, что до покупки определить маневренность модели проблематично. При выборе мы иногда полагаемся на бренд, дизайн, внешний вид, цену, но в магазине у нас нет возможности полноценно протестировать коляску», — добавил он.

Отмечается, что больше трети родителей на собственном опыте столкнулись с недостаточно маневренными колясками, которыми было нелегко управлять.

При этом большинство россиян чаще всего руководствуется изучением технических параметров, однако из них невозможно узнать, легко ли везти коляску, например, по песку.

Роскачество провело тестирование 54 новых прогулочных детских колясок 42 брендов. Все они были рассмотрены по 175 показателям в трех основных категориях – ежедневное использование, эргономика, возможность хранения.

В начале исследования эксперты провели базовый тест – прокатили коляску по тротуару.

Заключительной частью маршрута стала неровная поверхность. На этом этапе коляску испытывали в парковых зонах, на парковках, пляжах и других общественных местах с не самой ровной поверхностью.

Уточняется, что сложнее всего было преодолевать травяные участки.