В Крыму назвали сроки полной отмены карантинных мер

Власти Крыма планируют отменить ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, с 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, то с 1 июля откроются все сектора экономики.

«Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены», — сказал Аксенов.

Речь идет о кинотеатрах, театрах, бассейнах, аквапарках и других заведениях досуговой сферы.

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