Двое детей попали под поезд в Московской области

Электричка сбила двух детей в Подмосковье, один из них погиб на месте, другого госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня в районе станции «Расторгуево» электропоездом Москва-Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения смертельно», — говорится в сообщении.

Девочка 2007 года с травмами госпитализирована в региональную больницу.