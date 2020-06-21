Более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Штутгарте

Около 500 человек устроили в ночь на 21 июня беспорядки в центре германского Штутгарта, передает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на местный отдел полиции.

Причиной беспорядков стала полицейская проверка в центре города в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Молодежь — посетители местных баров — вместе с предполагаемыми правонарушителями выступили против стражей порядка. Люди разбивали витрины магазинов и нападали на полицейских.

«Ситуация полностью вышла из-под контроля», — заявил официальный представитель полиции.

Правоохранительным органам пришлось запросить подкрепление. На место прибыли более 200 полицейских, в том числе из других городов. В небе патрулировал вертолет.

В результате более 10 сотрудников полиции получили травмы. Более 20 человек были задержаны.