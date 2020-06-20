Мешки с человеческими останками обнаружили на пляже в Сиэтле
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На одном из пляжей американского города Сиэтл было найдено два мешка с человеческими останками. Об этом сообщает сайт местного департамента полиции.
Так, в полицию поступило сообщение о подозрительным сумках, одна из которых была на пляже, а другая находилась в воде.
«Было установлено, что внутри лежат человеческие останки», — указано в сообщении.
По факту находки открыто расследование.
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