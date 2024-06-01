Во всех изученных яичках мужчин и собак нашли микропластик

Исследователи изучили 23 мужских яичка и нашли в каждом из них микропластик. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали яички 23 мужчин в возрасте от 16 до 88 лет. Также они изучили тестикулы 47 собак, полученные из ветеринарных клиник, проводивших операции по стерилизации. Микропластик нашли во всех образцах, причем концентрация пластика у людей была почти в три раза выше, чем у собак: 330 мкг/г ткани по сравнению со 123 мкг/г ткани. Полиэтилен, используемый в пластиковых пакетах и ​​бутылках, был наиболее распространенным микропластиком, за ним следовал поливинилхлорид (ПВХ).

Недавние исследования на мышах показали, что микропластик снижает количество сперматозоидов и вызывает гормональные нарушения. Авторы новой работы считают, что микропластик может быть причиной снижения количества сперматозоидов. Оно наблюдается у мужчин во всем мире уже несколько десятилетий. Определить количество сперматозоидов в яичках людей в этом исследовании было невозможно. Однако более высокое содержание микропластика ПВХ наблюдалось у псов с меньшим числом сперматозоидов. Работа выявила корреляцию, но не причинно-следственную связь. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать, что микропластик приводит к снижению количества сперматозоидов.

Предыдущие исследования выявили микропластик на вершине Эвереста и в глубине океана. Он также был обнаружен в человеческой крови, плаценте и грудном молоке. Влияние микропластика на здоровье неизвестно, но лабораторные эксперименты доказали, что он наносит вред клеткам человека.

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