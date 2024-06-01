Детей из Херсонской области бесплатно отправят отдыхать в Крым и Краснодарский край

Живущие в Херсонской области дети бесплатно обеспечиваются путевками в «Артек» и другие оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края. Об этом со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Сергея Георгиева сообщает РИА Новости.

Омбудсмен пояснил, что финансирование осуществляется за счет действующей государственной программы. Летом детей отправляют на отдых в Крым и Краснодарский край, в течение учебного года они выезжают в другие регионы России на соревнования, олимпиады и конкурсы.

6 мая сообщалось, что в России значительно снизился спрос на отдых в детских лагерях у моря. По мнению экспертов, снижение популярности детского пляжного отдыха вызвано повышением цен на путевки и увеличением транспортных расходов. Рост стоимости детских путевок с 2021 по 2024 год составил не менее 50%, в среднем по 12,5% в год. Так, в Краснодарском крае стоимость путевок сейчас составляет от 70 до 120 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря.