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Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: cилы ПВО уничтожили еще два дрона ВСУ над Белгородской областью

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Darko Vojinovic/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, дроны были сбиты около 10:45 мск.

До этого стало известно, что средства ПВО утром уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

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