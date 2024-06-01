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В Подмосковье водитель такси решил совершить намаз прямо на проезжей части

В Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение

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Телеграм-канал «Москва на дорогах»

В Подмосковье водитель такси перегородил дорогу, чтобы совершить молитву. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва на дорогах».

«Мужчина начал совершать намаз прямо посреди автодороги в РП Измайлово. По словам очевидца, рядом сквер, в котором можно было помолиться, а в итоге он заблокировал путь автобусам», — говорится в сообщении.

До этого в Сургуте пассажиры автобуса 40 минут ждали, пока водитель совершит молитву. Предупредил ли водитель пассажиров о том, что собирается помолиться и задержать движение автобусов, неизвестно. Комментариев от компании-перевозчика также пока не последовало.

Также в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса сняли на видео водителя, который остановился на улице для того, чтобы совершить намаз. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что религиозным водителям устанавливают графики с перерывами, когда те могут помолиться. Там подчеркнули, что религиозные процедуры можно проводить только в период межрейсовых стоянок.

Ранее сообщалось, что на МКАД в Москве частично пекрыли движение из-за массовой аварии.

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