Появились кадры зарева от взрывов во время ночной атаки по Львовской области

Украинское издание «Страна.ua» выложила кадры зарева от взрывов после ночных ударов Вооруженных сил России по объектам в городе Стрый, расположенном в Львовской области Украины.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег заявил, что военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе Стрыя.

В мае британская газета The Sun писала, что российские военные уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные инструкторы обучали солдат Вооруженных сил Украины.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше