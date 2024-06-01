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В России могут ввести учет домашних животных

Правительство РФ сообщило ГД о работе по вводу системы учета домашних животных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство сообщило Государственной думе о работе по вводу системы учета домашних животных в России. Об этом пишет ТАСС.

Созданием соответствующего механизма занимается в рамках поручений президента РФ Владимира Путина и правительства РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Целью этой меры названа борьба с проблемой брошенных и бездомных питомцев.

До этого кабмин РФ утвердил правила маркировки кормов и лекарств для животных.

С 1 сентября для участников оборота начнется обязательная регистрация в системе «Честный знак». В октябре средства маркировки уже должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств, а также ветеринарных препаратов.

Начиная с 1 марта 2025 года производители обязаны маркировать влажные корма для животных.

В феврале 2024 года в Туве приняли закон об усыплении бездомных животных.

Ранее депутат Бурматов назвал безответственной идею отправлять бездомных собак на СВО.

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