Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках из-за военных учений

В акватории порта Новороссийска 1 июня пройдут морские учения со стрельбой, которые проведет военно-морская. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

По данным властей, учения будут проходить с 11:00 до 13:00. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Накануне на белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии.

По данным оборонного ведомства РФ, экипажи отработали применение авиационных средств поражения по целям. Учения проводились в период с 27 по 31 мая.

27 мая белорусское минобороны сообщило, что основные усилия этих учений будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения.

Ранее Минобороны РФ выступило за наращивание с Таджикистаном усилий в военной сфере.