Над Брянской областью сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский разведывательный беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.