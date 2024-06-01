Израиль завершит операцию в Газе только при полном достижении ее целей

До выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные. К ним относятся «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля».

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. Кроме того, предполагается освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев.

В свою очередь, 1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что новое предложение Израиля может привести к миру с палестинским движением ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе.