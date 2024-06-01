Жителей Севастополя предупредили о военных учениях

В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт пройдут тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, учения пройдут до 13:00. Военные будут стрелять из различных видов стрелкового оружия, отметил Развожаев. При этом он заверил, что в городе все спокойно.

До этого в акватории порта Новороссийска начались морские учения со стрельбой, которые проводит военно-морская. По данным властей, учения будут проходить с 11:00 до 13:00. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Накануне на белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии.

По данным оборонного ведомства РФ, экипажи отработали применение авиационных средств поражения по целям. Учения проводились в период с 27 по 31 мая.

Ранее Минобороны РФ выступило за наращивание с Таджикистаном усилий в военной сфере.