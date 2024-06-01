ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Графовка в Краснояружском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Власти призвали местных жителей спуститься в подвалы или другое укрытие.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По информации Минобороны, дроны были уничтожены около 08:30 мск.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области.