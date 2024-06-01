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Особенность слюнных желез связали с симптомами болезни Паркинсона

JNS: поражение слюнных желез при болезни Паркинсона связано с нарушением обоняния

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Shutterstock

Наличие в слюнных железах характерных для болезни Паркинсона белковых образований может повышать риск недвигательных симптомов. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the Neurological Sciences (JNS).

Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором образуются тельца Леви — агрегаты белка альфа-синуклеина. Они обнаруживаются не только в центральной нервной системе, но и в периферических органах: сердце, ЖКТ, слюнных железах.

В новом исследовании ученые выяснили, что у пациентов с тельцами Леви в слюнных железах встречаются более выраженные симптомы БП, не связанные с движением. Например, для них были характерны ухудшение обоняния и расстройство поведения в фазе быстрого сна. Главным фактором риска этих расстройств был возраст, а не продолжительность заболевания.

Исследование может улучшить понимание болезни Паркинсона и обеспечить индивидуальную медицинскую помощь.

Ранее были названы гормональные нарушения, приводящие к храпу.

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