Россиянин два дня подряд попадался полиции с наркотиками и отправился в СИЗО

В Красноярском крае 53-летний мужчина два дня подряд попадался полиции с наркотиками и отправился в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Курагинском районе. Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Минусинска. Мужчина честно признался полицейским, что употреблял наркотики, однако от медицинского освидетельствования отказался. Правоохранители нашли у него полграмма запрещенных веществ и устройство для курения. На него составили административный протокол за отказ от освидетельствования и уголовное дело по наркотической статье.

На следующий день нарушитель вновь попался на глаза полицейским в Курагино. Его снова остановили, однако в этот раз у мужчины при себе было уже 19 граммов наркотиков. На него завели второе уголовное дело, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигуранта поместили в СИЗО.

Ранее осужденному за наркотики россиянину пытались передать метадон в стиральном порошке.