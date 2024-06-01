В Китае заявили, что у Индо-Тихоокеанской стратегии США нет будущего

Индо-Тихоокеанская стратегия США является стратегией создания разногласий и военной конфронтации в регионе, она не имеет будущего. Об этом заявил заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн в рамках сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает РИА Новости.

«Эта стратегия, по сути, является стратегией создания разногласий, военной конфронтации и дестабилизации, она полностью противоречит тенденциям истории», - подчеркнул он.

Она, как отметил Цзяньфэн, также противоречит единому стремлению государств региона к миру.

До этого главы военных ведомств Китая и США Дун Цзюнь и Ллойд Остин на первой очной встрече обсудили проблемы Тайваня, Украины и Палестины.

По словам министра обороны КНР Дун Цзюня, цель общения между военными ведомствами двух стран состояла в укреплении взаимного доверия и устранении недоразумений. Он отметил, что военные связи двух стран стабилизировались и прекратили ухудшаться, однако это далось нелегко.

31 мая сообщалось, что в рамках той же встречи шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и укрепление промышленной базы России.

Ранее глава МИД КНР рассказал, чем обернется конфликт США и Китая.