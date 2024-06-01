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Дмитрий Песков приехал проститься с Заворотнюк

Песков прибыл к монастырю, где прощаются с Заворотнюк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

К Покровскому ставропигиальному женскому монастырю на востоке Москвы, где прощаются со звездой сериала «Моя прекрасная няня», он прибыл с живыми цветами.

На вопросы журналистов Песков отвечать не стал.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

1 июня певица Лолита одной из первых прибыла на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Также в числе посетителей прощания заметили актера Геннадия Хазанова.

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.

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