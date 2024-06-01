Пожар в Ростовских лесничествах ликвидирован на площади 169 га. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

К борьбе с огнем были привлечены 226 человек и 69 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.

До этого МЧС сообщило о локализации пожара в Ростовских лесничествах на площади 169 га.

Изначально сообщалось о пожаре на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь пожара в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га.

Утром 1 июня площадь возгорания выросла до 93 га. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

До этого в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Загорелись деревянные поддоны на площади в 250 кв. м. Отмечается, что в 15:53 мск пожар был локализован, а в 16:03 мск было ликвидировано открытое горение.

Ранее площадь лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тыс. га.