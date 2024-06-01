Российский боец Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил, что Соединенные Штаты Америки разрушают спорт, в частности идеей проведения «Игр на стероидах». Его слова приводит РИА Новости.

«Преимущество могут дать только усердные тренировки, хороший тренер, правильное питание, полноценный отдых, а не какое-то там супер-лекарство. Я думаю, что это разрушит спорт», — сказал Монсон.

С идеей проведения «Игр на стероидах» выступил американский миллиардер Питер Тиль. Он готов финансировать проведение альтернативных Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсон заявил, что ему поступают угрозы из США.