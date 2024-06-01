В Ленобласти школьница упала с лестницы на даче и попала в реанимацию

В Приозерском районе школьница упала в лестничный проем в дачном домике и получила серьезные травмы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на дачном участке в поселке «Ромашки» в Приозерском районе Ленобласти, в медицинское учреждение была доставлена 13-летняя школьница в тяжелом состоянии. По словам отца, девочка упала в лестничный проем в дачном домике.

У пострадавшей диагностированы оскольчатые и компрессионные переломы позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Несовершеннолетняя находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли школьницу после неудачного падения с качелей. 12-летняя девочка поступила в больницу с жалобами на боль и отечность левой руки. Диагностика показала, что в результате неудачного падения с качелей ребенок получил оскольчатый перелом плеча. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, ребенок некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге четырехлетний мальчик получил травму головы, упав с лошади.