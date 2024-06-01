В «Ростове» отреагировали на интерес «Бешикташа» к Карпину

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин назвал слухами информацию, согласно которой главный тренер команды Валерий Карпин может возглавить турецкий «Бешикташ». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону», — сказал Рыскин.

О том, что «Бешикташ» заинтересован в кандидатуре Карпина, сообщил журналист Иван Карпов 1 июня.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее был назван тренер, который может заменить Карпина в сборной России.