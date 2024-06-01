Исламский проповедник призвал не гневить Аллаха жалобами на рождение девочек

Каждый родившийся ребенок, независимо от того, девочка это или мальчик, является даром Аллаха, поэтому родителям нельзя выражать недовольство, если родился не тот, кого они ждали. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в связи с Днем защиты детей.

Он подчеркнул, что только бог решает, кого послать в семью, нельзя гневить его, нужно принимать детей такими, какие они есть, воспитывать их с добрыми намерениями: учить их быть воспитанными, уважать родных и Родину.

Аляутдинов напомнил, что основатель ислама Мухаммед очень рано стал сиротой, о нем заботились дедушка и дядя. По его словам, это указывает на то, что каждый ребенок должен иметь рядом любящего взрослого, способного оказать помощь и поддержку.

В свою очередь председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев добавил, что молодым семьям не следует бояться большого количества детей, того, что не смогут о них позаботиться материально.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году и отмечается во многих странах мира. В этом году в Москву на праздничные мероприятия в честь этого события приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая.

Ранее Путин заявил, что вопросам воспитания детей уделяется первостепенное внимание государства.