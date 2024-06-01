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Исламский проповедник призвал не гневить Аллаха жалобами на рождение девочек

Муфтии Аляутдинов: нельзя гневить Аллаха жалобами, что в семье родилась девочка

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Каждый родившийся ребенок, независимо от того, девочка это или мальчик, является даром Аллаха, поэтому родителям нельзя выражать недовольство, если родился не тот, кого они ждали. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в связи с Днем защиты детей.

Он подчеркнул, что только бог решает, кого послать в семью, нельзя гневить его, нужно принимать детей такими, какие они есть, воспитывать их с добрыми намерениями: учить их быть воспитанными, уважать родных и Родину.

Аляутдинов напомнил, что основатель ислама Мухаммед очень рано стал сиротой, о нем заботились дедушка и дядя. По его словам, это указывает на то, что каждый ребенок должен иметь рядом любящего взрослого, способного оказать помощь и поддержку.

В свою очередь председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев добавил, что молодым семьям не следует бояться большого количества детей, того, что не смогут о них позаботиться материально.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году и отмечается во многих странах мира. В этом году в Москву на праздничные мероприятия в честь этого события приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая.

Ранее Путин заявил, что вопросам воспитания детей уделяется первостепенное внимание государства.

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