«Вагон мгновенно наполнился дымом»: пассажир — о сбое в московском метро

Перед началом задымления в тоннеле на Сокольнической линии метро в вагоне погас свет, а около одной из дверей «начало все искриться». Об этом «Газете.Ru» рассказал Егор — пассажир поезда, в котором произошло ЧП. Мужчина отметил, что люди начали паниковать и хотели перелезть в соседний вагон через выбитое стекло межвагонной двери, но из-за отсутствия огня передумали.

«Я был во втором вагоне с хвоста. Мы отъехали от станции «Воробьевы горы» метров 100, после чего в первый раз погас свет в вагоне, и поезд начал тормозить. Спустя пару секунд свет включился, еще спустя пару секунд вновь погас. В районе последней двери начало все искриться, были яркие вспышки с громкими хлопками, и вагон мгновенно наполнился дымом. Началась паника, люди бросились в противоположную сторону вагона. Собравшись у межвагонных дверей, мы поняли, что произошло короткое замыкание и у нас осталось мало воздуха, после чего выбили окно в межвагонной двери. Сперва мы думали перебираться в соседний вагон через выбитое стекло, но когда осмотрели вагон и увидели, что нет пламени, решили этого не делать», — сказал он.

По словам Егора, он одним из первых догадался, что произошло короткое замыкание, и успокоил остальных пассажиров.

«Я быстро догадался, что было короткое замыкание, и объявил об этом на весь вагон (просто звук и вспышки были похожи на стрельбу), чем быстро успокоил большинство. Потом парень лет 20 схватил огнетушитель и выбил окно в межвагонной двери, и мы объявили, что воздух поступает и его всем хватит, чем окончательно подавили панику. Нам повезло, что в вагоне оказались три человека с холодной головой», — пояснил он.

Егор добавил, что вскоре к ним в вагон пришел машинист и безуспешно пытался устранить проблему. Мужчина уточнил, что через час после происшествия за пассажирами пришли сотрудники МЧС и вывели людей через тоннель на станцию «Воробьевы горы».

«Спустя минут семь к нам в вагон забежал машинист и открыл межвагонные двери, чтобы люди смогли перейти в менее задымленный вагон. Машинист пытался устранить проблему самостоятельно, но не смог. Дальше мы только сидели и ждали, пока придет МЧС и нас выведут. МЧС прибыли спустя 50-55 минут после начала происшествия, вывели нас из метро спустя полтора часа. Большая часть пассажиров (около 150 человек) дождались спасателей и вышли в их сопровождении в сторону станции метро «Воробьевы горы». Я выходил одним из последних (МЧС считало количество людей, я был 140-м), и за мной было еще человек десять. Из нашего вагона все ушли без видимых повреждений», — подчеркнул он.

31 мая в тоннеле метро на Сокольнической линии вечером произошло задымление. В столичном дептрансе уточнили, что движения не было от «Университета» до «Парка культуры». Позже стало известно, что причина сбоя в метро Москвы — техническая неисправность. В дептрансе отметили, что пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет, пассажиры в безопасности.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что спасатели эвакуировали 171 человека, в том числе 12 детей.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.