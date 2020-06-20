В Мурманской области смягчили меры по коронавирусу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе смягчают меры по коронавирусу, передает РИА «Новости».

Он отметил, что с понедельника, 22 июня, для въезжающих в регион отменяется двухнедельная изоляция и прохождение тестирование. Вместе с тем 14-дневную самоизоляцию оставили для организованных групп вахтовых рабочих, сообщил Чибис.

Кроме того, он рассказал, что в Апатитах, Кировске, Мурманске, Мончегорске, Североморске снимается режим карантина, а также запрет на выезд.

«Там открываются магазины непродовольственных товаров площадью до 400 м и фитнес-залы с загрузкой до 50%», — сказал Чибис.

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