Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме со своим участием. Об этом она написала в Telegram.

«Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной», — написала Поклонская.

Депутат добавила, что будет рада участникам из всех стран. Она попросила отправлять рисунки на почту rabota.nvp@gmail.com с хештегом #НяшМяш.

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Поклонская стала исполнять обязанности руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Интернет-пользователей Японии впечатлил образ девушки в форме, поэтому они нарисовали множество аниме с ее участием. Позже на одной из конференций Поклонская сказала, что она прокурор, поэтому «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». Фраза «няш-мяш» закрепилась за Поклонской.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поклонская призвала не спекулировать на теме «захваченного» схиигуменом Сергием монастыря

— Письмо комиссару: Поклонская призвала снять водную блокаду Крыма