Неизвестный открыл огонь по полицейским в новозеландском Окленде

Неизвестный мужчина начал стрелять по полицейским в новозеландском городе Окленд в пятницу, 19 июня. Об этом сообщили правоохранительных органов страны.

Звуки стрельбы были слышны на западе Окленда около 10.30 по местному времени (1.30 мск). По данным полиции, неизвестный произвел серию выстрелов по сотрудникам полиции, регулировавшим дорожное движение, после чего скрылся.

В результате случившегося два офицера получили тяжелые огнестрельные ранения, также пострадал случайный свидетель, который был сбит автомобилем.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. В настоящее время стрелка разыскивает полиция.

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