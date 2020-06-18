Жертвами коронавируса в Москве стали еще 48 пациентов
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В Москве жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали за сутки 48 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов возросло до 3 531 пациента.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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