Имущество звезды сериала «Папины дочки» объявили в розыск

Имущество российского актера Михаила Казакова, известного телезрителям по ролям в сериале «Папины дочки» и в «Ералаше», объявлено в розыск из-за долгов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Казакова объявило в розыск специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые было создано для поиска скрывающихся должников и их активов. Согласно судебным материалам, Казаков имеет задолженность почти в 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей касаются неоплаченных кредитов. О каком именно имуществе актера, которое хотят конфисковать, идет речь, не сообщается.

До этого сообщалось, что Михаил Казаков попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. По информации портала, артист был внесен в реестр неплательщиков алиментов 8 сентября 2025 года, его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля.

На алименты подала бывшая супруга Казакова — Елена. Выплаты касались содержания их общего сына и ее дочери, над которой актер установил отцовство, будучи в браке с Еленой. Решение о взыскании алиментов принимал Заволжский районный суд в Твери в октябре 2023 года.

Недавно суд постановил, что сын Казаковых должен проживать с отцом. После этого актер был освобожден от уплаты алиментов, и 3 октября 2025 года подал иск на алименты к своей бывшей супруге.

В сериале «Папины дочки» Казаков сыграл роль одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

Ранее Казаков отреагировал на обвинения падчерицы в насилии.