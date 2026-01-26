Размер шрифта
Общество

17-летний подросток признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей

ТАСС: подросток из Крыма поджег и расстрелял авто мужчин, которых считал евреями
Виталий Белоусов/РИА Новости

17-летний крымчанин на заседании Южного окружного военного суда признал вину в уничтожении автомобилей, принадлежавших, по его мнению, евреям в Крыму, а также в участии в организации, запрещенной в России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника, в 2024 году подросток, находясь в Симферополе, вступил в террористическую организацию, которая выступает за захват власти и достигает целей путем взрывов и поджогов административных зданий. Фигурант дела слил из бензобака мопеда около литра бензина и поджег автомобиль Opel Calibra, который он считал собственностью еврея.

После поджога машины подросток связался с куратором и сообщил, что против него возбуждено уголовное дело. Юноша попросил денег на адвоката.

Установлено, что подросток также пытался уничтожить машину другого мужчины, купив пусковое устройство «ПУ-4» и патроны к нему. Он несколько раз выстрелил в ВАЗ, но ущерба не причинил, так как машина была без стекол, по которым стрелял фигурант.

До этого другого подростка из Крыма обвинили в публичной пропаганде нацистской атрибутики. По данным регионального СК, молодой человек разместил в соцсетях нацистский символ «Черное солнце». Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, но несмотря на наказание по административной статье, подросток повторно опубликовал нацистскую символику, из-за чего попал под уголовное дело.

Ранее российский подросток назвался Гитлером и учил пятиклассников нацистским лозунгам.
 
