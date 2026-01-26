Размер шрифта
Новые дроны «Упырь-18» поступили в российские войска

Российские военные начали применять новые дроны «Упырь-18» в зоне СВО
Новые российские беспилотные летательные аппараты повышенной грузоподъемности «Упырь-18» начали применять на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие «Уралдронзавод».

Дроны получили свое необычное название за 18-дюймовую раму. Эти беспилотники способны нести на себе 10-килограммовую мину на десятки километров, поражая укрепленные блиндажи и позиции противника.

Повышенная грузоподъемность также позволяет использовать аппараты для снабжения российских подразделений у линии боевого соприкосновения, поделился собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России начали получать новую модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2». На Западе «Молнию» назвали одной из главных угроз ВСУ на фронте из-за своей многофункциональности. Эти аппараты могут использоваться как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве грузовых «авианосцев», доставляя боеприпасы и другие БПЛА к месту боевых действий. Это усложняет задачу для ВСУ на фронте.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

