Россиян призвали не трогать «пьяных» птиц, которые наелись забродивших ягод

Ветврач Блюменкранц: трогать наевшихся забродивших ягод птиц опасно для них
Потребление птицами ферментированных плодов, содержащих этанол, приводит к развитию транзиторного состояния, в обиходе характеризуемого как «опьянение». Трогать птиц и пытаться им помочь в таких ситуациях не надо, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«Это явление представляет собой естественный процесс, широко распространенный особенно в осенний период вследствие спонтанного брожения сахаросодержащих ягод. Интоксикация, вызванная попаданием этанола в организм, проявляется в виде временных нарушений моторных функций, снижения общей активности и возможной сонливости. Для особей, не отягощенных сопутствующими патологиями, подобное состояние, как правило, не представляет критической угрозы для жизни», — объяснил он.

По словам эксперта, биологические компенсаторные механизмы позволяют птицам самостоятельно восстановиться в течение нескольких часов, что делает вмешательство человека в большинстве случаев не только излишним, но и потенциально вредным.

«Необоснованный контакт, попытки фиксации или перемещения могут индуцировать выраженный стрессовый ответ, чьи негативные последствия для дикой особи — вплоть до травматического шока — зачастую превышают риски от самой интоксикации», — поделился эксперт.

Антропогенная помощь становится этически и практически оправданной исключительно в ситуациях, когда интоксицированная особь демонстрирует неспособность к самостоятельному передвижению или находится в зоне непосредственной опасности (проезжая часть, близость к хищникам, включая домашних животных).

«Признаками, требующими внимания, являются также симптомы сильного истощения, дегидратации, персистирующий тремор или продолжительная адинамия. В подобных случаях допустимо аккуратное перемещение птицы в спокойное, теплое и защищенное место для самостоятельной рекреации. Категорически противопоказано насильственное кормление или выпаивание, в особенности жидкостями, содержащими спирт, поскольку это может усугубить метаболические нарушения и привести к аспирации», — предупредил он.

Отсутствие положительной динамики в течение нескольких часов служит прямым показанием для обращения в специализированный центр реабилитации диких животных или к ветеринарному врачу-орнитологу. Таким образом, ключевым принципом при обнаружении особи с признаками этаноловой интоксикации является минимизация вмешательства.

«Подавляющее большинство таких случаев разрешается благодаря естественным физиологическим процессам. Оптимальная стратегия поведения наблюдателя заключается в дистанционном мониторинге, обеспечении безопасного пространства и готовности к действию лишь при наличии объективной, непосредственной угрозы. Преждевременный и необоснованный контакт не только дестабилизирует состояние птицы, но и нарушает естественный процесс ее восстановления, поэтому первоочередной рекомендацией остается воздержание от активных действий при отсутствии явных факторов риска», — резюмировал он.

